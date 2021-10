Amazon accusato di aver mentito al Congresso Usa sulle sue pratiche di vendita

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono cinque i membri del comitato giudiziario della Camera degli Usa che hanno scritto al’ad didomenica 17 ottobre.per via dei suoi dirigenti, che avrebberoin merito allecommerciali del colosso di fronte al. Secondo quanto scritto nella lettera, si sta valutando di indagare sulla questione in ottica penale tramite il Dipartimento della giustizia. LEGGI ANCHE >>> Gli effetti dello scioperoe del blocco del magazzino di Piacenzaper lediscorrette in India Ad occuparsi della questione è stata Reuters, facendo emergere una campagna sistematica che ha vistocopiare prodotti e ...

Advertising

giornalettismo : Entro il 1° novembre #Amazon dovrà fornire al Congresso #USA le prove della sua correttezza nelle pratiche di vendi… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon accusato

CorCom

Petagna, che nell'allenamento del giovedì haun fastidio muscolare, è out. Ultimo a ... One S, One X, Series S e Series X), utilizzando dispositivi comeFirestick e Google Chromecast,...E infatti è celebre, per quanto riguarda gli USA , il caso della Williams - Sonoma Inc , azienda a stelle e strisce di articoli di arredamento che già nel 2018 haesattamente delle ...Un'inchiesta di Reuters rivela inquietanti strategie adottate da Amazon in India, accusata di copiare i prodotti più di successo della concorrenza ...L'agenzia britannica Reuters sostiene di essere in possesso di migliaia di documenti interni di Amazon che provano l'impiego sistematico di queste pratiche scorrette.