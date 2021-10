Altri due arresti per l’assalto alla sede della Cgil: c’è anche il leader di Forza Nuova a Palermo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Altri due arresti per l’assalto alla sede della Cgil di sabato 9 ottobre nel corso delle manifestazioni No Green pass di Roma. Le due persone arrestate, che avrebbero avuto un ruolo attivo nell’irruzione nella sede sindacale, sono il leader palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, e un altro esponente della formazione di destra di Arezzo: entrambi sono accusati di devastazione e resistenza pluriaggravata. Stando a quanto si apprende, sono stati ripresi dalle telecamere mentre facevano irruzione nella sede di Corso Italia. Secondo gli inquirenti, lo scorso 9 ottobre erano alla testa del gruppo che ha guidato l’assalto. Ursino si è ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021)dueperdi sabato 9 ottobre nel corso delle manifestazioni No Green pass di Roma. Le due persone arrestate, che avrebbero avuto un ruolo attivo nell’irruzione nellasindacale, sono ilpalermitano di, Massimo Ursino, e un altro esponenteformazione di destra di Arezzo: entrambi sono accusati di devastazione e resistenza pluriaggravata. Stando a quanto si apprende, sono stati ripresi dalle telecamere mentre facevano irruzione nelladi Corso Italia. Secondo gli inquirenti, lo scorso 9 ottobre eranotesta del gruppo che ha guidato. Ursino si è ...

