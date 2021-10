Allegri: «La Roma meritava il pareggio, gli episodi sono fortunatamente andati dalla nostra parte» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al termine di Juve-Roma, partita resa incandescente dall’arbitraggio di Daniele Orsato, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha riconosciuto che la Roma di Mourinho avrebbe meritato almeno il pareggio. «Non abbiamo preso gol per la terza volta di fila e contro la Roma sapevamo che sarebbe stata dura. Loro meritavano il pareggio perché hanno fatto una bella partita, però gli episodi sono fortunatamente andati dalla nostra parte: quando giochi da squadra e con lo spirito giusto, poi gli episodi vengono dalla tua parte». Sul rigore concesso da Orsato alla Roma, con il gol di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al termine di Juve-, partita resa incandescente dall’arbitraggio di Daniele Orsato, il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha riconosciuto che ladi Mourinho avrebbe meritato almeno il. «Non abbiamo preso gol per la terza volta di fila e contro lasapevamo che sarebbe stata dura. Lorono ilperché hanno fatto una bella partita, però gli: quando giochi da squadra e con lo spirito giusto, poi glivengonotua». Sul rigore concesso da Orsato alla, con il gol di ...

Advertising

CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta di Napoli, la Juventus ha totalizzato 6 vittorie e 1 pareggio in 7 partite in tutte le competizio… - forumJuventus : Allegri pre #JuveRoma: 'Domani partita importante, fino alla prossima sosta serviranno quanti più punti possibili.… - OfficialASRoma : ??? José Mourinho alla vigilia di #JuveRoma ?? - FutbolDaltonico : RT @SCUtweet: #Allegri a DAZN ?? La #Roma meritava ampiamente il pareggio, abbiamo vinto per episodi a favore. #Szczesny è tornato al suo v… - Qyska1 : RT @emaxstatman: FT: Juventus 1-0 Chelsea FT: Torino 0-1 Juventus FT: Juventus 1-0 Roma Just Max Allegri being Max Allegri. -