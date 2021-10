Alla Festa del Cinema di Roma il ricordo della pittrice Charlotte Salomon (Di lunedì 18 ottobre 2021) La 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma presenta Charlotte, film d’animazione di Eric Warin in ricordo della pittrice espressionista Charlotte Salomon. Produttori d’eccezione Keira Knightley (anche doppiatrice della Salomon), Marion Cotillard e Xavier Dolan, il film è ispirato Alla monumentale opera dell’artista “Vita? O teatro?”: più di mille dipinti che ripercorrono la storia della sua breve vita (è morta a 26 anni in una camera a gas) e che fanno del volume la prima graphic novel della storia. La Festa del Cinema di Roma ha ospitato anche la conferenza stampa di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) La 16esima edizionedeldipresenta, film d’animazione di Eric Warin inespressionista. Produttori d’eccezione Keira Knightley (anche doppiatrice), Marion Cotillard e Xavier Dolan, il film è ispiratomonumentale opera dell’artista “Vita? O teatro?”: più di mille dipinti che ripercorrono la storiasua breve vita (è morta a 26 anni in una camera a gas) e che fanno del volume la prima graphic novelstoria. Ladeldiha ospitato anche la conferenza stampa di ...

