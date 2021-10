Aldo, Giovanni e Giacomo avevano “previsto” il pugno di McGregor a Facchinetti? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La vicenda del pugno di Conor McGregor a Facchinetti sta spopolando sul web: nel video, Aldo, Giovanni e Giacomo lo avevano “previsto”. La vicenda del pugno di Conor McGregor a Francesco Facchinetti ha scatenato tutto il mondo dei social e del web, facendo adirare tantissime persone in tutto il mondo, che condannano il lottatore dell’UFC Leggi su youmovies (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La vicenda deldi Conorsta spopolando sul web: nel video,lo”. La vicenda deldi Conora Francescoha scatenato tutto il mondo dei social e del web, facendo adirare tantissime persone in tutto il mondo, che condannano il lottatore dell’UFC

Advertising

dade494 : RT @aebeh_: @dade494 Sono uno sketch semplice: sono contro Aldo Giovanni e giacomo o Fabio de luigi? So di aver perso - aebeh_ : @dade494 Sono uno sketch semplice: sono contro Aldo Giovanni e giacomo o Fabio de luigi? So di aver perso - houseofbrackets : RT @AMagna7: Finale prevista Aldo Giovanni e Giacomo Vs Aldo Giovanni e Giacomo Ma attenzione a Medioman - AMagna7 : Finale prevista Aldo Giovanni e Giacomo Vs Aldo Giovanni e Giacomo Ma attenzione a Medioman - IOMEMEDESIMO : @la_stordita @IlVal_79 Spiace essere in disaccordo con La Regina, ma all'epoca l'ing. Cane e Medioman erano tra i m… -