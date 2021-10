Alberto Zangrillo nuovo presidente del Genoa? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo il cambio di proprietà, il Genoa va a caccia di un nuovo presidente e spunta Alberto Zangrillo storico medico di Silvio ... Leggi su today (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo il cambio di proprietà, ilva a caccia di une spuntastorico medico di Silvio ...

Advertising

Miti_Vigliero : RT @Miti_Vigliero: Contenti? Genoa, Alberto Zangrillo presidente: c'è l'offerta di 777 Partners - Eurosport_IT : Genoa, Zangrillo per il dopo-Preziosi ?? Manchester City, idea Robert Lewandowski ?? Ecco l'edicola del #18Settembre… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Alberto Zangrillo per il dopo Preziosi: è lui il candidato numero uno alla presidenza del Genoa ?? ?? - GoalItalia : Alberto Zangrillo per il dopo Preziosi: è lui il candidato numero uno alla presidenza del Genoa ?? ?? - RobertoRenga : RT @Miti_Vigliero: Contenti? Genoa, Alberto Zangrillo presidente: c'è l'offerta di 777 Partners -