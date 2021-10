Alberto Zangrillo nuovo presidente del Genoa | dal Covid alla Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 ottobre 2021)è il candidato numero uno per diventare ildel. E’ il primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, e medico personale di Silvio Berlusconi. E’ stato scelto dal fondo statunitense 777 Partners per guidare il club. Il 63enne, genovese di nascita, è un grande tifoso dele domenica era allo stadio per assisterepartita contro il Sassuolo. Nato il 13 Aprile 1958 a Genova, è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, specializzato in Anestesia e Rianimazione. Autore di oltre 800 pubblicazioni, di cui oltre 400 su riviste internazionali indicizzate: secondo il database Scopus, è tra i primi 10 medici al mondo per numero di pubblicazioni degli ultimi 2 anni ...