Alberto Angela intimidito da Maria De Filippi: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alberto Angela nelle ultime ore si sarebbe scagliato contro la Rai, dopo aver saputo che al suo programma "Ulisse" sarebbe andato in onda il sabato sera. Il conduttore,infatti, teme la concorrenza di Maria De Filippi, che su Mediaset, andrà in onda con il people show "C'è Posta Per te", nello stesso periodo del programma culturale di Angela. L'uomo sosterrebbe che ciò potrebbe causare un vorticoso abbassamento degli ascolti, riuscirà ad ottenere un cambio di programmazione dalla rete nazionale? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati: esplode il gossip sul tradimento Il pettegolezzo del momento vede la coppia argentina scoppiata, per un tradimento del calciatore ai danni della procuratrice sportiva Wanda Nara poche ore fa ha pubblicato su Instagram ...

