Al via la prima Giornata Nazionale della Rete Italiana delle Feste dedicate a Sant’Antonio Abate

Macerata Campania (Ce) – Continuano i lavori della "Rete Italiana per la Salvaguardia e Valorizzazione delle Feste di Sant'Antonio Abate". Sabato 23 ottobre 2021, a partire dalle ore 14:30, presso la sede dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) a Roma si svolgerà la prima Giornata Nazionale. La Rete, come un laboratorio culturale a tutto campo, opera nel campo della salvaguardia e della valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale immateriale, della promozione dei diritti culturali, della protezione e promozione della diversità delle espressioni ...

