Aka7even si è tatuato il titolo del suo nuovo singolo sul collo

Il nuovo tatuaggio di Aka7even Periodo di grande soddisfazioni questo per Aka7even. Come sappiamo infatti il rapper di Amici 20 solo qualche mese fa ha pubblicato il suo primo album di inediti, che ha ottenuto un successo incredibile e ha scalato le classifiche. Luca intanto per tutta l'estate ha girato l'Italia con una serie di L'articolo proviene da Novella 2000.

