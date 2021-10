Ainett Stephens festeggia il compleanno del figlio al GF Vip: il dolcissimo messaggio della showgirl (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ainett Stephens ha festeggiato il compleanno del figlio Cristopher al Grande Fratello Vip, seppur a distanza. Gli auguri al piccolo di casa sono arrivati da tutti i coinquilini che, ognuno con una lettera disegnata su una maglietta, hanno composto la scritta “Auguri Cristopher“. “Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita e senza di te nulla avrebbe senso” il dolce messaggio dell’ex ‘Gatta Nera’. Ainett Stephens festeggia il figlio Cristopher: la sorpresa dalla Casa del GF Vip Il 18 ottobre è un giorno di festa per Ainett Stephens, che celebra in questo giorno speciale il compleanno del figlio Cristopher. Al Grande Fratello Vip l’ex ‘Gatta Nera’ ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021)hato ildelCristopher al Grande Fratello Vip, seppur a distanza. Gli auguri al piccolo di casa sono arrivati da tutti i coinquilini che, ognuno con una lettera disegnata su una maglietta, hanno composto la scritta “Auguri Cristopher“. “Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita e senza di te nulla avrebbe senso” il dolcedell’ex ‘Gatta Nera’.ilCristopher: la sorpresa dalla Casa del GF Vip Il 18 ottobre è un giorno di festa per, che celebra in questo giorno speciale ildelCristopher. Al Grande Fratello Vip l’ex ‘Gatta Nera’ ...

Advertising

therealshowgram : RT @dea_channel: la divina Ainett Stephens nella vasca da bagno del GFVip ???????????????? - giangi79 : RT @dea_channel: la divina Ainett Stephens nella vasca da bagno del GFVip ???????????????? - MateSimone : RT @dea_channel: la divina Ainett Stephens nella vasca da bagno del GFVip ???????????????? - scarletblack666 : @Iperborea_ Ma i 300 che hanno messo like solo per chi ha scritto questo post mi chiedo che volete gente come Ainett comodino Stephens ??? - Marcolinho5 : RT @dea_channel: la divina Ainett Stephens nella vasca da bagno del GFVip ???????????????? -