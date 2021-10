Ai ballottaggi ha votato il 43,9%, meno di un italiano su due (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla chiusura dei seggi è del 43,94% l’affluenza alle urne rilevata per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla chiusura dei seggi aveva votato il 52,67%. Dunque ha votato molto meno della metà degli elettori, con un calo di circa 9 punti percentuali rispetto all’affluenza, pur bassa, di due settimane fa. Record negativo a Roma. Il 40,6% di affluenza al ballottaggio per il Campidoglio segna la partecipazione più bassa di sempre da quando nel 1993 è stata introdotta l’elezione diretta del sindaco. Nel corso degli ultimi 28 anni - durante i quali si sono alternati 5 sindaci a Palazzo Senatorio (3 di centrosinistra, uno del centrodestra e una del M5s) - la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla chiusura dei seggi è del 43,94% l’affluenza alle urne rilevata per il turno dio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla chiusura dei seggi avevail 52,67%. Dunque hamoltodella metà degli elettori, con un calo di circa 9 punti percentuali rispetto all’affluenza, pur bassa, di due settimane fa. Record negativo a Roma. Il 40,6% di affluenza alo per il Campidoglio segna la partecipazione più bassa di sempre da quando nel 1993 è stata introdotta l’elezione diretta del sindaco. Nel corso degli ultimi 28 anni - durante i quali si sono alternati 5 sindaci a Palazzo Senatorio (3 di centrosinistra, uno del centrodestra e una del M5s) - la ...

