Ai ballottaggi di Roma e Torino si afferma il centrosinistra con Gualtieri e Lo Russo. A Trieste l’uscente del centrodestra Dipiazza rieletto sindaco per la quarta volta (Di lunedì 18 ottobre 2021) I due candidati del centrosinistra, Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo (nella foto), si affermano ai ballottaggi di Roma e Torino. A Trieste si afferma il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza, rieletto sindaco per la quarta volta. Sono questi i principali risultati del turno di ballottaggio nei 63 comuni chiamati al voto per rinnovare i sindaci (leggi l’articolo). Oltre a Roma, Torino e Trieste si è votato anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Affluenza definitiva in netto calo: è stata pari al 43,94 per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) I due candidati del, Robertoe Stefano Lo(nella foto), sino aidi. Asiiluscente diRobertoper la. Sono questi i principali risultati del turno dio nei 63 comuni chiamati al voto per rinnovare i sindaci (leggi l’articolo). Oltre asi è votato anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Affluenza definitiva in netto calo: è stata pari al 43,94 per ...

