Aggredito da McGregor | a Facchinetti il Tapiro d’oro | “Gli è andato off il cervello”

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - infoitcultura : Francesco Facchinetti: «Aggredito senza motivo da Conor McGregor» - jorge_rf93 : RT @pomeriggio5: Francesco Facchinetti ha denunciato di essere stato aggredito dal campione di MMA Conor McGregor durante una serata in hot… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Francesco Facchinetti ha denunciato di essere stato aggredito dal campione di MMA Conor McGregor durante una serata in hot… -

È ormai virale la vicenda che ha avuto per protagonista suo malgrado Francesco Facchinett i, che l'altra sera è statoa sorpresa in un hotel di Roma dal campione di MMA Conor. E l'...... brutalmenteda Conorin un hotel di Roma. La vicenda ha fatto il giro del web, complice anche il video - denuncia condiviso dal cantante su Instagram, in cui ha raccontato l'...Mi è uscito del sangue, ora mi sono pulito», spiega Facchinetti all’inizio del video, poi prosegue nel descrivere i dettagli dell’aggressione. «Dal niente, per nessun valido motivo, Conor tira un pugn ...Conor McGregor è il campione di arti marziali finito al centro del gossip per aver aggredito Francesco Facchinetti a Roma.