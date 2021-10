Afghanistan | presidente cooperazione italiana | “Nostra attività ferma | ora è emergenza Primo problema? Mancanza di liquidità nelle banche”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dalla ricostruzione delle fondamenta di un Paese a pezzi alla gestione della gravissima crisi umanitaria. Ecco come Aics, l’Agenziaper lae lo sviluppo, è passata da ente co-gestore dello sviluppo inpost-2001 a membro del gruppo di donatori internazionali attivo per scongiurare uno scenario apocalittico. Questione di priorità e di tempi. A due mesi esatti dal ritorno al potere dei Talebani, lo scenario dellainè cambiato di netto. Il G20 dedicato proprio a questo argomento, orfano di Putin e Xi Jinping, ha evidenziato la delicatezza della situazione e il ruolo determinante della comunità internazionale. Anche ildel Consiglio, Mario Draghi, ha introdotto l’evento organizzato dall’Italia ...

...rivelato quasi mentre si commettevano i crimini di guerra di USA e Gran Bretagna ine ... Ma si scopre che Londra ha concentrato la sua macchina propagandistica sulindonesiano ...... la più grande per gli sciiti nella città nel Sud dell', testimoni oculari hanno ... Durante un incontro virtuale tra Steven Kwon -dell'Ong per cui lavorava una delle vittime, ...Solo venti parlamentari, e quattro della sua minoranza etnica, sono rimasti a Kabul: «Resto perché sono ottimista. Se i talebani non cambiano rotta, collasseranno» ...Sono i giorni in cui si parla di autonomia strategica dell’Unione Europea e di un rinnovato progetto di difesa comune, ma sono anche i tempi di un’Europa in cui prevalgono temi fortemente divisivi per ...