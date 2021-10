“Addio, Angelo”. L’Italia piange per lui, simbolo della tragedia di Alfredino a Vermicino (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fu tra i primi ad arrivare a Vermicino dopo aver ascoltato la notizia che un bambino era caduto in fondo ad un pozzo. Si offrì volontario e si fece calare per primo nel pozzo artesiano, rimanendo a testa in giù per 45 minuti, il tempo massimo consentito dai limiti del corpo. Era piccolo e agile e si fece calare nel pozzo per tutti i 60 metri di profondità. Purtroppo nonostante il suo sforzo non si riuscì a tirare fuori da quel pozzo il piccolo Alfredino Rampi. La storia di quel bambino è rimasta nell’immaginario collettivo, così come lo sforzo di tutti coloro che provarono a salvarlo. A 77 anni è morto Angelo Licheri, l’uomo che tentò di salvare Alfredino calandosi nel pozzo. Era ricoverato in una clinica a Nettuno (Roma) a causa di alcuni problemi di salute di cui soffriva da tempo. Licheri, scelto per via ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fu tra i primi ad arrivare adopo aver ascoltato la notizia che un bambino era caduto in fondo ad un pozzo. Si offrì volontario e si fece calare per primo nel pozzo artesiano, rimanendo a testa in giù per 45 minuti, il tempo massimo consentito dai limiti del corpo. Era piccolo e agile e si fece calare nel pozzo per tutti i 60 metri di profondità. Purtroppo nonostante il suo sforzo non si riuscì a tirare fuori da quel pozzo il piccoloRampi. La storia di quel bambino è rimasta nell’immaginario collettivo, così come lo sforzo di tutti coloro che provarono a salvarlo. A 77 anni è mortoLicheri, l’uomo che tentò di salvarecalandosi nel pozzo. Era ricoverato in una clinica a Nettuno (Roma) a causa di alcuni problemi di salute di cui soffriva da tempo. Licheri, scelto per via ...

