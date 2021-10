Advertising

Michele_Anzaldi : Addio ad Angelo Licheri, fu l’eroe che tentò di salvare Alfredino Rampi - Aba_Tweet : Addio ad Angelo Licheri, che si calò volontario nel pozzo di Vermicino per provare a salvare il piccolo Alfredino R… - LaStampa : Addio ad Angelo Licheri, l’uomo che si calò nel pozzo per tentare di salvare Alfredino Rampi - 92Spagnolo : Addio ad Angelo #Licheri, tentò di salvare Alfredino #Rampi #NewsMondo @news_mondo_h24 - ginugiola : RT @SardiniaPost: Addio a Angelo Licheri, il volontario sardo che tentò di salvare Alfredino Rampi -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Angelo

È morto Angelo Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. Licheri era un volon ...È morto Angelo Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni di origine sarda, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma ...