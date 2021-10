Addio a Franco Cerri, tocco swing di un chitarrista jazz (Di martedì 19 ottobre 2021) È morto a 95 anni a Milano il chitarrista, contrabbassista e compositore Franco Cerri. A darne la notizia il figlio Nicholas condividendo un post su Facebook. Immediato il compianto e il ricordo per un artista presente sulla scena del jazz (e della musica) italiana ed europea fin dal 1945 e attivo fino ad una manciata d’anni fa. Del resto è impossibile non averlo a cuore perché Cerri – come sa chiunque lo abbia conosciuto e/o sentito la sua musica – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 ottobre 2021) È morto a 95 anni a Milano il, contrabbassista e compositore. A darne la notizia il figlio Nicholas condividendo un post su Facebook. Immediato il compianto e il ricordo per un artista presente sulla scena del(e della musica) italiana ed europea fin dal 1945 e attivo fino ad una manciata d’anni fa. Del resto è impossibile non averlo a cuore perché– come sa chiunque lo abbia conosciuto e/o sentito la sua musica – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

