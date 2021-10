Achille Costacurta, sfogo sui social: “La polizia mi ha picchiato e perforato un timpano” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Achille Costacurta denuncia su Instagram la polizia per averlo picchiato perforandogli un timpano: lo sfogo social del 16enne. Achille Costacurta figlio di l figlio dell’ex difensore rossonero Alessandro “Billy” Costacurta e dell’ex modella Martina Colombari, ha denunciato sui suoi profili social, prima di tutti su Instagram (@AchilleCostacurta), di essere stato picchiato dalla polizia senza motivo e di essere ricoverato all’ospedale di Parma a causa delle percosse. “Questo è quello che fa la polizia a un ragazzino di 16 anni”, ha scritto il ragazzo in una storia sui social, dove ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 ottobre 2021)denuncia su Instagram laper averloperforandogli un: lodel 16enne.figlio di l figlio dell’ex difensore rossonero Alessandro “Billy”e dell’ex modella Martina Colombari, ha denunciato sui suoi profili, prima di tutti su Instagram (@), di essere statodallasenza motivo e di essere ricoverato all’ospedale di Parma a causa delle percosse. “Questo è quello che fa laa un ragazzino di 16 anni”, ha scritto il ragazzo in una storia sui, dove ...

Ultime Notizie dalla rete : Achille Costacurta Martina Colombari foto: lo scatto con il figlio appena nato è wow Il cuore di Martina Colombari batte fortissimo per i due uomini più importanti della sua vita: Billy Costacurta, con cui è sposata dal 2004 e insieme dal 1996, e loro figlio Achille. Oggi il piccolo di casa ha compiuto 17 anni e mamma Martina Colombari ha voluto festeggiare l'anniversario con una ...

I 40 anni di Ibra, golaedor giramondo a caccia di record ... quest'anno l'attaccante svedese è ancora fermo ai box per via di fastidi al tendine d'Achille. ...e 364 giorni) ma non riuscirà a battere in questa stagione il record assoluto di Alessandro Costacurta (...

Achille Costacurta, sfogo sui social: “La polizia mi ha picchiato e perforato un timpano” Ck12 Giornale Il figlio dell’ex rossonero duro contro Donnarumma: “Vergogna!” Achille Costacurta, figlio di Billy Costacurta, grande ex difensore rossonero, tramite il proprio account Instagram ha attaccato il portiere della ...

