Abbonamenti pirata a Sky e Dazn, 1800 denunciati per ricettazione (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’edizione online del Corriere della Sera scrive di una maxi frode informatica a livello nazionale orchestrata da un imprenditore varesino sventata dalla Guardia di Finanza di Varese. Scoperti 1800 abbonati pirata a Mediaset Premium, Sky, Dazn e Disney Channel: i titolari (è interessato tutto il territorio italiano) sono stati tutti denunciati per ricettazione alle Procure delle rispettive città. L’imprenditore varesino protagonista della truffa aveva riscosso, a partire dal 2017, circa mezzo milione di euro attraverso canoni mensili corrisposti con bonifici e carte prepagate. I reati per cui l’uomo è indagato sono «frode informatica», «contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni» e «violazione della proprietà intellettuale». La frode, spiega la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’edizione online del Corriere della Sera scrive di una maxi frode informatica a livello nazionale orchestrata da un imprenditore varesino sventata dalla Guardia di Finanza di Varese. Scopertiabbonatia Mediaset Premium, Sky,e Disney Channel: i titolari (è interessato tutto il territorio italiano) sono stati tuttiperalle Procure delle rispettive città. L’imprenditore varesino protagonista della truffa aveva riscosso, a partire dal 2017, circa mezzo milione di euro attraverso canoni mensili corrisposti con bonifici e carte prepagate. I reati per cui l’uomo è indagato sono «frode informatica», «contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni» e «violazione della proprietà intellettuale». La frode, spiega la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un uomo è stato denunciato per la vendita di abbonamenti pirata violando i diritti delle piattaforme televisive 'Me… - napolista : Abbonamenti pirata a #Sky e #Dazn, 1800 denunciati per ricettazione Una mega operazione della Guardia di Finanza.… - infoitinterno : Abbonamenti pirata a pay-tv: 1.800 persone denunciate - qnazionale : Abbonamenti pirata alle pay tv: oltre 1.800 clienti denunciati per ricettazione - serenel14278447 : 'L’INCHIESTA A VARESE Abbonamenti pirata a Dazn, Sky, Mediaset e Disney Channel: 1.800 denunciati, multe da 300 mil… -