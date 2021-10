Abbonamenti abusivi a pay tv | 1800 denunciati per ricettazione

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un uomo residente in provincia di Varese è stato denunciato per una lucrosa attività di vendita dipirata in molte regioni italiane svolta attraverso internet grazie alla violazione dei diritti delle piattaforme televisive 'Mediaset Premium', 'Sky', 'Dazn' e 'Disney Channel'. Lo comunica la Guardia di Finanza di Varese. L'indagato è accusato di «contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica» mentre gli...

Advertising

infoitinterno : Abbonamenti abusivi alle pay tv, 1.800 denunciati per ricettazione - infoitinterno : Abbonamenti abusivi alle pay tv: toccata quota 1.800 denunce - zazoomblog : Abbonamenti abusivi alle pay tv: toccata quota 1.800 denunce - #Abbonamenti #abusivi #toccata #quota - UnioneSarda : #Varese - Abbonamenti abusivi alle pay tv, 1.800 denunciati dalla Finanza - giargius : Venite,Venite...accesso libero a Cologno Nord. È due mattine che l'agente di stazione non c'é.Intanto a loreto pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbonamenti abusivi

Un uomo che abita in provincia di Varese è stato denunciato per un' attività di vendita dipirata svolta attraverso internet grazie alla violazione dei diritti delle piattaforme televisive 'Mediaset Premium', 'Sky', 'Dazn' e 'Disney Channel'. Lo comunica la Guardia di Finanza di ...Un uomo residente in provincia di Varese è stato denunciato per una lucrosa attività di vendita dipirata in molte regioni italiane svolta attraverso internet grazie alla violazione dei diritti delle piattaforme televisive 'Mediaset Premium', 'Sky', 'Dazn' e 'Disney Channel'. Lo ...L’indagato è accusato di «contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica» mentre gli incauti abbonati, circa 1.800, oltre a delle ammende salate sono stati denunciati per ...Si sono chiuse le indagini nei confronti di un uomo residente in provincia di Varese accusato di aver creato un’attività di commercio di abbonamenti “pirata” per le pay tv a fronte di un versamento me ...