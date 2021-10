A Varese, ex roccaforte della Lega, vince ancora c.sinistra (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Varese Davide Galimberti, sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, ha raggiunto il 53,78% dei consensi, mentre Matteo Bianchi, candidato del centrodestra, è al 46,22%. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) ADavide Galimberti, sindaco uscente, sostenuto dal centroe dal Movimento 5 Stelle, ha raggiunto il 53,78% dei consensi, mentre Matteo Bianchi, candidato del centrodestra, è al 46,22%. ...

CiccioniSe : RT @ElisabettaGall7: Scusi, per caso sa chi ha vinto le elezioni a Varese, da sempre roccaforte della Lega? - PrinceDavid_BEL : Ciao #Roma, Ciao #Torino e pure la roccaforte #Varese....musica x le mie orecchie...GRAZIE ITALIA! - il_Conte78 : RT @nonfaretardi: A Varese si è confermato il candidato di sinistra. Sembra una piccola città come tante. Ma non è così. Questa è stata roc… - MikyGothic : @LegaSalvini Cioè... Grazie a sto scemo di #salvini siete riusciti a perdere anche la roccaforte legaiola #varese..… - CarlaSicuro1 : RT @nonfaretardi: A Varese si è confermato il candidato di sinistra. Sembra una piccola città come tante. Ma non è così. Questa è stata roc… -