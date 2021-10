A Torino esulta Lo Russo, ai ballottaggi vince il centrosinistra senza M5s: «Mi ispiro a Fassino e Chiamparino» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quasi 200 sezioni scrutinate su un totale di 900. Eppure anche qui, come a Roma, il risultato è già chiaro. Una volta conclusi questi ballottaggi il nuovo sindaco di Torino sarà Stefano Lo Russo, il candidato del centrosinistra. Secondo i primi dati ha conquistato il 60,32 per cento dei voti, mentre Paolo Damilano, il candidato del centrodestra, è fermo al 39,68 per cento. Lo Russo ha già rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’annuncio della vittoria: «Non nego emozione. Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Aldo Rabino». Don Aldo era un salesiano ed è stato cappellano del Torino: è stato lui ad spingere Lo Russo a entrare in politica. «Alcuni la definiscono una campagna elettorale storica – ha detto Lo ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quasi 200 sezioni scrutinate su un totale di 900. Eppure anche qui, come a Roma, il risultato è già chiaro. Una volta conclusi questiil nuovo sindaco disarà Stefano Lo, il candidato del. Secondo i primi dati ha conquistato il 60,32 per cento dei voti, mentre Paolo Damilano, il candidato del centrodestra, è fermo al 39,68 per cento. Loha già rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’annuncio della vittoria: «Non nego emozione. Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Aldo Rabino». Don Aldo era un salesiano ed è stato cappellano del: è stato lui ad spingere Loa entrare in politica. «Alcuni la definiscono una campagna elettorale storica – ha detto Lo ...

