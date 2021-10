A Savona residenti infuriati per la ‘malamovida’ | tra risse e karaoke notturni | non si può dormire

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Per dare una definizione corretta della “movida” – cioè di quella deregulation che istaura di fatto la legge del più forte – servirebbe forse la penna di Elias Canetti. Il primo effetto della resa dello Stato è ciò che Canetti chiamava la “muta di caccia”, degenerazione della “muta di sbornia”: branchi di ubriachi che si pestano e si inseguono scagliandosi addosso qualsiasi oggetto gli capiti sottomano. E’ lo scenario che descrivono i cittadini diche vivono intorno alla Darsena. Ogni due sere, raccontano i, in Darsena c’è una rissa, alcune animate da piccole bande di italiani, egiziani o albanesi che si contendono donne e territori. L’ultima, scatenata da minorenni ubriachi alle 10 di sera, è stata sedata dai titolari della “Piccola cucina ligure” perché gli “sfidanti” finivano sui tavoli degli avventori. “Una mia vicina, una giovane ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Savona residenti

Il Fatto Quotidiano

...uno deidella zona di Via Romagnoli ha fatto scattare l'intervento della Municipale che ha colto in flagranza di reato l'uomo a cui è stata comminata una multa di […] Cronaca...Di questi, 231 a Imperia, 154 a, 186 a Genova, 238 nel Tigullio e 127 alla Spezia. Veneto A ... Macerata (20) e Ancona (19); cinque sononel Fermano e altri tre provengono da fuori ...Agg. ore 23.13. Si attesta al 36,41 per cento l’affluenza alle urne alla chiusura del primo giorno di voto. Al primo turno, alle 23 della domenica, era stata pari al 44,51. Agg. ore 19.15 Continua ad ...Nella città della Torretta si sfidano i candidati di centrosinistra e centrodestra, mentre sotto la Lanterna ci si prepara alla campagna elettorale ...