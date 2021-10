A Roma il “Premio Donato Menichella” con la presenza di S.E. Card. Bassetti Presidente CEI (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rendere la finanza uno strumento di servizio e di carità, premiata Banca Popolare del Lazio per la Cultura finanziaria etica e socialmente responsabile Roma Lunedì 18 ottobre, presso il “Centro congressi Aurelia”, si è svolta la XX edizione del “Premio Donato Menichella”. Sono intervenuti S.E. Card. Gualtiero Bassetti, l’On. Fabio Melilli, Presidente Commissione Bilancio Camera Dei Deputati, nonché il Prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale. I premi sono stati conferiti al Prof. Luciano Corradini docente emerito dell’Università Roma Tre, già sottosegretario al Governo Dini, “Per gli studi socio economici”, all’Ing. Livio Gualerzi, responsabile Finanziario Cei per “Una cultura Finanziaria ispirata a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rendere la finanza uno strumento di servizio e di carità, premiata Banca Popolare del Lazio per la Cultura finanziaria etica e socialmente responsabileLunedì 18 ottobre, presso il “Centro congressi Aurelia”, si è svolta la XX edizione del “”. Sono intervenuti S.E.. Gualtiero, l’On. Fabio Melilli,Commissione Bilancio Camera Dei Deputati, nonché il Prof. Cesare Mirabelli,emerito della Corte Costituzionale. I premi sono stati conferiti al Prof. Luciano Corradini docente emerito dell’UniversitàTre, già sottosegretario al Governo Dini, “Per gli studi socio economici”, all’Ing. Livio Gualerzi, responsabile Finanziario Cei per “Una cultura Finanziaria ispirata a ...

