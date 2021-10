A Mosca la metro si paga con il riconoscimento facciale (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Mosca potrai accedere alla metropolitana pagando soltanto con il tuo volto. La capitale russa è la prima città ad introdurre un sistema di pagamento su larga scala che funziona con il riconoscimento facciale: si chiama Face Pay e ti consentirà di accedere a più di 240 stazioni della metro cittadina. Puoi dire addio ai contanti, alla carta di credito e allo smartphone: ora basta fermarsi al tornello, guardare la telecamera e ti verrà addebitato il costo del biglietto sul metodo di pagamento che hai scelto. Per attivare Face Pay non devi far altro che inviare una tua foto, registrare i dati della carta di credito e (eventualmente) della tessera del tuo abbonamento sull'app mobile della metropolitana di Mosca e poi il ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Apotrai accedere allapolitanando soltanto con il tuo volto. La capitale russa è la prima città ad introdurre un sistema dimento su larga scala che funziona con il: si chiama Face Pay e ti consentirà di accedere a più di 240 stazioni dellacittadina. Puoi dire addio ai contanti, alla carta di credito e allo smartphone: ora basta fermarsi al tornello, guardare la telecamera e ti verrà addebitato il costo del biglietto sul metodo dimento che hai scelto. Per attivare Face Pay non devi far altro che inviare una tua foto, registrare i dati della carta di credito e (eventualmente) della tessera del tuo abbonamento sull'app mobile dellapolitana die poi il ...

