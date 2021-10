“A 11 anni sono stato molestato”: Gianluca Grignani si racconta a Verissimo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre nel salotto di Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato, tra gli altri, Gianluca Grignani. Nell’intervista, il cantante si è raccontato senza filtri, ha parlato della sua vita, della sua musica, dei suoi figli, ma anche di alcuni tragici episodi che lo hanno profondamente segnato. Tra questi, un abuso subito quando aveva soltanto undici anni da parte di un ragazzo più grande di lui. Grignani ha raccontato per la prima volta la sua esperienza, che aveva sempre tenuto nascosta e che lo ha cambiato per sempre. “Da bambino ero abbastanza pigro. Avevo grande interesse nell’arte, socializzavo tanto, mi piaceva conoscere le persone. Nel 1982, quando aveva undici anni, ho avuto un incontro con un pedofilo. Si sedeva sopra di me e mi chiedeva di ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre nel salotto diSilvia Toffanin ha ospitato, tra gli altri,. Nell’intervista, il cantante si èto senza filtri, ha parlato della sua vita, della sua musica, dei suoi figli, ma anche di alcuni tragici episodi che lo hanno profondamente segnato. Tra questi, un abuso subito quando aveva soltanto undicida parte di un ragazzo più grande di lui.hato per la prima volta la sua esperienza, che aveva sempre tenuto nascosta e che lo ha cambiato per sempre. “Da bambino ero abbastanza pigro. Avevo grande interesse nell’arte, socializzavo tanto, mi piaceva conoscere le persone. Nel 1982, quando aveva undici, ho avuto un incontro con un pedofilo. Si sedeva sopra di me e mi chiedeva di ...

