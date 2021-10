15enne morto in una ditta di Castellanza: il video dei ragazzi che giocavano il giorno prima | VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Era già capitato che vedessimo i ragazzi giocare nel piazzale dell’azienda. Lo usavano come campetto di calcio”. Lo riferiscono alcuni residenti che vivono nei pressi dell’azienda di Castellanza, in via Isonzo, dove domenica un ragazzo di 15 anni è morto affogato nella vasca di depurazione. Il VIDEO che pubblichiamo è stato registrato, stando a quanto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo 15enne morto in una ditta di Castellanza: il ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 18 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Era già capitato che vedessimo igiocare nel piazzale dell’azienda. Lo usavano come campetto di calcio”. Lo riferiscono alcuni residenti che vivono nei pressi dell’azienda di, in via Isonzo, dove domenica un ragazzo di 15 anni èaffogato nella vasca di depurazione. Ilche pubblichiamo è stato registrato, stando a quanto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloin unadi: il ...

Advertising

infoitinterno : 15enne morto per recuperare un pallone: 'risucchiato' in una vasca di depurazione - blogsicilia : #18ottobre #varese #castellanza 15enne cade in un vasca di depurazione e muore per recuperare una palla -… - RedazioneLaNews : #Milano Niang, il 15enne morto 'risucchiato' dalla vasca di depurazione per prendere una palla - QdSit : Tragedia, ieri pomeriggio, a Castellanza, in provincia di Varese, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere ca… - infoitinterno : Niang, il 15enne morto 'risucchiato' dalla vasca di depurazione per prendere una palla -