Advertising

andreastoolbox : Istat: nel 2019 economia 'non osservata' a 203 miliardi, l'11,3% del Pil - Rai News - baronepellacani : Istat, 3,5 milioni di lavoratori risultano irregolari nel 2019. - CatelliRossella : Istat, 3,5 milioni di lavoratori irregolari nel 2019 - Economia - ANSA - GianlucaSgueo : secondo @istat_it l'economia 'non osservata' vale €203 miliardi nel 2019 (€183 miliardi di #economiasommersa e €19… - ansa_economia : Istat, 3,5 milioni di lavoratori irregolari nel 2019. In calo dell'1,6% rispetto all'anno precedente #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Istat nel

Il dato riportato da un rapporto dell'ha quindi confermato la tendenza in atto dal 2014. In particolare, la componente dell' economia sommersa2019 ammontava a poco più di 183 miliardi di ...Rispetto al 2018 si riduce di oltre 5 miliardi ( - 2,6%). Sono 3 milioni 586 mila le unità di lavoro irregolari , in calo di oltre 57mila rispetto all'anno precedenteI lavoratori illegali superano i tre milioni e mezzo - I dati, diffusi dall'Istat, sembrano drammatici, ma in realtà sono in calo rispetto al passato ...In Italia, al 31 dicembre 2019 le istituzioni non profit erano 362.634 con 861.919 dipendenti. Presentata anche la ricerca “Economie coesive e l’ascesa del fattore comunitario”: per gli italiani è fon ...