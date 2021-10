Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi ha ideato un nuovo smartphone con design accattivante e super fotocamera -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi ideato

TuttoAndroid.net

...per tutti i fan nostrani del mechanel 1979, si tratta di una collaborazione che (probabilmente) riguarderà solamente la Cina. Lo smartphone da gaming Gundam Black Shark 4S di...Il progetto,dainsieme alla società di progettazione e creatività editoriale Il Prologo - fondata da Paola Caterina Manfredi e Giovanni Audiffredi - è stato un vero e proprio percorso ...Ecco il nuovissimo smartphone da gaming di Xiaomi, il Gundam Black Shark 4S, disponibile a partire dal prossimo 19 ottobre (ma solo in Cina) ...Xiaomi diventa Official Partner di Artissima 2021, dove espone i lavori degli studenti di NADA cha hanno partecipato a "RestART" ...