Wanda Nara tradita? La clamorosa foto di Mauro Icardi: roba da impazzire di rabbia | Guarda (Di domenica 17 ottobre 2021) Il caso del giorno: Mauro Icardi ha tradito Wanda Nara e quest'ultima ha spiattellato tutto sui social, furibonda. "Hai rovinato un'altra famiglia per una tro***", ha tuonato l'agente dell'argentino (per quanto ancora sarà la sua agente?). Ma non solo: poi Wanda ha confermato ai media argentini la rottura con l'attaccante del Psg, a cui ha anche tolto il "follow" sui social, in turbinio di post pubblicati, poi cancellati e quindi ripubblicati. Mauro Icardi, si apprende, la avrebbe tradita con Eugenia Suarez, una celebrità argentina: modella, cantante e attrice, di una bellezza stordente. Insomma, un clamoroso caso di gossip. Questa volta, contrappasso, è Wanda la tradita: la sua storia con Maurito iniziò proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Il caso del giorno:ha traditoe quest'ultima ha spiattellato tutto sui social, furibonda. "Hai rovinato un'altra famiglia per una tro***", ha tuonato l'agente dell'argentino (per quanto ancora sarà la sua agente?). Ma non solo: poiha confermato ai media argentini la rottura con l'attaccante del Psg, a cui ha anche tolto il "follow" sui social, in turbinio di post pubblicati, poi cancellati e quindi ripubblicati., si apprende, la avrebbecon Eugenia Suarez, una celebrità argentina: modella, cantante e attrice, di una bellezza stordente. Insomma, un clamoroso caso di gossip. Questa volta, contrappasso, èla: la sua storia con Maurito iniziò proprio ...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di ... - manidaneonato : RT @Lorenzored17: Wanda Nara: 'comunque la mia amica Eugenia è veramente una figa' Mauro Icardi: - giangi79 : RT @dea_channel: sembra che, tradita da Icardi, la dea Wanda Nara abbia lasciato il calciatore e sia tornata single per la gioia di fans e… -