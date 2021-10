Wanda Nara irrompe sui social: “Famiglia rovinata!” Situazione al capolinea (Di domenica 17 ottobre 2021) Cataclisma nella Famiglia di Lady Icardi. Wanda Nara inviperita rilascia dichiarazioni che sembrano non lasciare adito a dubbi sui social. E’ l’addio definitivo? Nelle scorse ore si è scatenato un… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021) Cataclisma nelladi Lady Icardi.inviperita rilascia dichiarazioni che sembrano non lasciare adito a dubbi sui. E’ l’addio definitivo? Nelle scorse ore si è scatenato un… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di ... - vi_vi_vi2 : Marotta che chiama in diretta per smentire Wanda Nara a Tiki Taka. Picco altissimo. Nessuno come lei. ?? - Elaman58 : Staffelli ha gia preparato il tapiro per Wanda Nara? #icardi -