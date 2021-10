Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati? Lei sbotta sui social: “Hai rovinato un’altra famiglia per una t***a” (Di domenica 17 ottobre 2021) Pare proprio che l’ex opinionista del Grande Fratello Wanda Nara e il calciatore Mauro Icardi si siano separati. La notizia è trapelata nella giornata di ieri, a seguito di un messaggio sibillino che la Nara ha postato su Instagram con scritto: “un’altra famiglia che hai rovinato per essere t***”. Parole pesanti quelle di Wanda che hanno fatto pensare subito a una rottura con Icardi, o meglio a un suo tradimento. Secondo alcuni media argentini il tradimento è avvenuto con una delle amiche della Nara, ovvero Eugenia La China Suárez, cantante e attrice nota in Sudamerica. Wanda inoltre, ha prima smesso di seguire il marito sui social, ha rimosso dal suo profilo tutte le ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 ottobre 2021) Pare proprio che l’ex opinionista del Grande Fratelloe il calciatoresi siano separati. La notizia è trapelata nella giornata di ieri, a seguito di un messaggio sibillino che laha postato su Instagram con scritto: “che haiper essere t***”. Parole pesanti quelle diche hanno fatto pensare subito a una rottura con, o meglio a un suo tradimento. Secondo alcuni media argentini il tradimento è avvenuto con una delle amiche della, ovvero Eugenia La China Suárez, cantante e attrice nota in Sudamerica.inoltre, ha prima smesso di seguire il marito sui, ha rimosso dal suo profilo tutte le ...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di ... - ultimenews24 : Wanda Nara e Mauro Icardi, separazione in vista? Una storia su Instagram accende il gossip sulla coppia formata dal… - andreastoolbox : Crisi Icardi Wanda Nara, lui avrebbe perso la testa per Eugenia Suarez detta La China -