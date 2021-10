Wanda Nara e Mauro Icardi, matrimonio finito: su Instagram spunta l’accusa di tradimento dell’argentina (Di domenica 17 ottobre 2021) Wanda Nara e l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi sarebbero storia finita, dopo accuse di tradimento spuntate su Instagram. Giorni duri per le coppie del calcio, dopo la rottura di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Ora, il matrimonio d’oro del calcio sembra arrivato al capolinea a causa di corna, e con una battaglia che Wanda Nara combatte a suon di Storie, dove lancia l’accusa alla non meglio specificata presunta “altra donna”. Su chi sia la nuova fiamma di Icardi, però, un nome è già iniziato a circolare. Wanda Nara e Mauro Icardi, matrimonio finito: ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021)e l’ex capitano dell’Intersarebbero storia finita, dopo accuse dite su. Giorni duri per le coppie del calcio, dopo la rottura di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Ora, ild’oro del calcio sembra arrivato al capolinea a causa di corna, e con una battaglia checombatte a suon di Storie, dove lanciaalla non meglio specificata presunta “altra donna”. Su chi sia la nuova fiamma di, però, un nome è già iniziato a circolare.: ...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di ... - boborock55 : Wanda Nara è stata cornificata da Icardi…ma un tapiro anche a lei no? - micatrashtv : RT @selishardliquor: Maxi Lopez tradiva Wanda Nara con la babysitter lei lo ha tradito con Icardi lui l’ha tradito con China Suarez che ha… -