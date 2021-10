Wanda Nara e Mauro Icardi, è finita? Lei sbotta: “Un’altra famiglia rovinata per una tr**a”. Il gossip: “L’ha tradita con la sua amica Eugenia Suarez” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Un’altra famiglia rovinata per una tr**a“, questa la frase che Wanda Nara ha scritto sui social ieri 16 ottobre. Parole che non potevano di certo passare inosservate. Anzi, fanno presumere che con Mauro Icardi la storia sia arrivata al capolinea. In Argentina la notizia è addirittura data per certa dai media locali, tanto più che la procuratrice sportiva ha anche smesso di seguire Icardi su Instagram e ha eliminato le loro foto insieme. La conferma della rottura è inoltre arrivata anche dalla giornalista di spettacolo Ker Weinstein che sul suo profilo Instagram @ChismesDeker ha rivelato che Wanda le avrebbe scritto “Mi sono separata”. Sposati dal 2014, i due hanno due figlie: Francesca e Isabella. La relazione aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) “per una“, questa la frase cheha scritto sui social ieri 16 ottobre. Parole che non potevano di certo passare inosservate. Anzi, fanno presumere che conla storia sia arrivata al capolinea. In Argentina la notizia è addirittura data per certa dai media locali, tanto più che la procuratrice sportiva ha anche smesso di seguiresu Instagram e ha eliminato le loro foto insieme. La conferma della rottura è inoltre arrivata anche dalla giornalista di spettacolo Ker Weinstein che sul suo profilo Instagram @ChismesDeker ha rivelato chele avrebbe scritto “Mi sono separata”. Sposati dal 2014, i due hanno due figlie: Francesca e Isabella. La relazione aveva ...

