Volley | Vallefoglia-Busto Arsizio in tv oggi | orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tutto pronto per Megabox Ondulati Del Savio-Unet E-Work, sfida della seconda giornata del campionato diA1di. La neopromossa, reduce dalla sconfitta contro la corazzata Conegliano, vuole la prima vittoria nel massimo campionato nella prima in casa. Sarà però tutt’altro che semplice contro le Farfalle, capaci di battere all’esordio la favorita Monza e vogliose di confermarsi una delle big. L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 17 ottobre al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino. Di seguito le informazioni per vedere la partita. FORMULA E REGOLAMENTOA1...