Volley, Superlega 2. giornata. Trento sbanca Vibo Valentia (1-3) e conquista la testa a punteggio pieno (Di domenica 17 ottobre 2021) La Itas Trento non si ferma, sbanca (3-1) il difficile campo di Vibo Valentia e resta al comando della classifica a punteggio pieno. Tradizione rispettata con i trentini che vincono da tempo immemore la prima trasferta stagionale e anche stavolta non interrompono la serie e l'avversaria, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, era tutt'altro che comoda per la squadra di Lorenzetti. Superiore a muro, in battuta e anche in attacco, la squadra trentina ha vinto meritatamente, concedendo qualcosa ai rivali solo nel terzo set che Vibo Valentia ha fatto suo ai vantaggi. In avvio di partita formazioni annunciate in campo ed è subito l'Itas a prendere l'iniziativa e a mettere sotto pressione la formazione di casa.

