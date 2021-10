Volley, Novara-Casalmaggiore in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, sfida della seconda giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Le azzurre di Lavarini vanno a caccia di un’altra vittoria dopo quella ottenuta all’esordio contro Firenze per rimanere in vetta alla classifica. Dall’altra parte della rete ci saranno Bechis e compagne, che nella partita contro Scandicci hanno dimostrato di saper sovvertire i pronostici e vanno a caccia di altri punti. L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 17 ottobre al Pala Igor di Novara. Di seguito le informazioni per vedere la partita. FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 PROGRAMMA SECONDA ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Tutto pronto per Igor Gorgonzola-VBC Trasporti Pesanti, sfida della seconda giornata del campionato diA1di. Le azzurre di Lavarini vanno a caccia di un’altra vittoria dopo quella ottenuta all’esordio contro Firenze per rimanere in vetta alla classifica. Dall’altra parte della rete ci saranno Bechis e compagne, che nella partita contro Scandicci hanno dimostrato di saper sovvertire i pronostici e vanno a caccia di altri punti. L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 17 ottobre al Pala Igor di. Di seguito le informazioni per vedere la partita. FORMULA E REGOLAMENTOA1PROGRAMMA SECONDA ...

Advertising

GazzettinoL : Volley A1 Donne 2a giornata SDB-Scandicci- Bergamo Volley Igor Novara-Casalmaggiore Vero Monza-Reale Mutua Chier… - zazoomblog : Volley femminile Serie A1: Novara chiamata al test Casalmaggiore. Conegliano va a Roma per la vittoria n°67 -… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: ASD Volley Novara, tornano in campo le formazioni di Serie C e D - vco24news : ASD Volley Novara, tornano in campo le formazioni di Serie C e D - andreastoolbox : Volley femminile, Supercoppa: vince Conegliano, battuta Novara 3-1 | Sky Sport -