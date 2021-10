Volley femminile, Serie A1: Conegliano vince a Roma, Novara e Busto Arsizio rispondono. Egonu 18, Stysiak 28 (Di domenica 17 ottobre 2021) Ricco pomeriggio per la Serie A1 di Volley femminile con la disputa di cinque partite valide per la seconda giornata. Conegliano prosegue la propria cavalcata e infila addirittura la 67ma vittoria consecutiva. Le Campionesse d’Italia e d’Europa hanno sconfitto Roma al Pala Eur per 3-0, pur venendo costrette ai vantaggi nel terzo set dove si sono viste annullare tre match point. Le Pantere si sono fatte prendere per mano dalla stella Paola Egonu (18 punti) e dall’abile centrale Hristina Vuchkova (11) affiancata da Robin De Kruijf (9), mentre sono ancora assenti la schiacciatrice Miriam Sylla (7 punti per Loveth Omoruyi) e la centrale Sarah Fahr a causa dei rispettivi infortuni. Tra le fila capitoline la migliore è stata Lena Strigot (11). Le venete restano così al comando della ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Ricco pomeriggio per laA1 dicon la disputa di cinque partite valide per la seconda giornata.prosegue la propria cavalcata e infila addirittura la 67ma vittoria consecutiva. Le Campionesse d’Italia e d’Europa hanno sconfittoal Pala Eur per 3-0, pur venendo costrette ai vantaggi nel terzo set dove si sono viste annullare tre match point. Le Pantere si sono fatte prendere per mano dalla stella Paola(18 punti) e dall’abile centrale Hristina Vuchkova (11) affiancata da Robin De Kruijf (9), mentre sono ancora assenti la schiacciatrice Miriam Sylla (7 punti per Loveth Omoruyi) e la centrale Sarah Fahr a causa dei rispettivi infortuni. Tra le fila capitoline la migliore è stata Lena Strigot (11). Le venete restano così al comando della ...

