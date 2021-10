Virtus Francavilla-Catania, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 17 ottobre 2021) Una squadra che, nelle ultime gare, si è leggermente fermata contro una compagine che, di contro, sembra essere risorta a nuova linfa vitale dopo un periodo fortemente negativo. Virtus Francavilla e Catania si affrontano, oggi, in una partita dal pronostico incerto e dalle emozioni assicurate. I pugliesi, attualmente settimi in classifica ma con lo stesso punteggio del Palermo terzo, si trovano a meno uno dal secondo posto del Catanzaro e nelle ultime due gare hanno interrotto la loro corsa: un punto solo frutto di un pari ed un ko. Operazione aggancio, invece, per i siciliani che si trovano in tredicesima posizione, ma arrivano da due vittorie di fila che hanno risistemato parzialmente la graduatoria. Ecco le ultime da Virtus Francavilla-Catania con le probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Una squadra che, nelle ultime gare, si è leggermente fermata contro una compagine che, di contro, sembra essere risorta a nuova linfa vitale dopo un periodo fortemente negativo.si affrontano, oggi, in una partita dal pronostico incerto e dalle emozioni assicurate. I pugliesi, attualmente settimi in classifica ma con lo stesso punteggio del Palermo terzo, si trovano a meno uno dal secondo posto del Catanzaro e nelle ultime due gare hanno interrotto la loro corsa: un punto solo frutto di un pari ed un ko. Operazione aggancio, invece, per i siciliani che si trovano in tredicesima posizione, ma arrivano da due vittorie di fila che hanno risistemato parzialmente la graduatoria. Ecco le ultime dacon le...

