VIDEO / Tutto il mondo parla di lei, Wanda e Icardi: ecco cosa ha postato la China... (Di domenica 17 ottobre 2021) L'attrice si trova attualmente a Madrid per lavoro. Nel pieno della bufera tra Wanda Nara e Mauro Icardi è tornata a postare un VIDEO nel quale passeggia insieme ai figli. L'occasione è la festa della mamma. Leggi su golssip (Di domenica 17 ottobre 2021) L'attrice si trova attualmente a Madrid per lavoro. Nel pieno della bufera traNara e Mauroè tornata a postare unnel quale passeggia insieme ai figli. L'occasione è la festa della mamma.

Advertising

heather_parisi : 'Ogni lavoratore del porto di Trieste farà la sua scelta libera. Se 800 portuali sono fuori vuol dire che dentro ce… - Giorgiolaporta : Giù le mani da #LilianaSegre ma guai a far passare l’idea che chi aderisce al #NoGreenPassday, che le tante manifes… - SkyTG24 : 43 anni fa veniva eletto uno dei Pontefici che più è entrato nel cuore dei fedeli di tutto il mondo,… - DODO_from_roma : RT @GioFazzolari: E dalla democratica #PiazzaSanGiovanni è tutto. #Maipiufascismi (ma dittature comuniste sono ben accette) - Michela40464796 : RT @startwoooork: Per me è il modo in cui parla di Giulia, la luce nei suoi occhi mentre lo fa e la voce rotta dall'emozione! Questi ragazz… -