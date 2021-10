VIDEO Juventus-Roma 1-0 | gol Serie A | highlights e sintesi Moise Kean affonda i giallorossi

Leggi su oasport

(Di domenica 17 ottobre 2021) Lasi è imposta per 1-0 contro lanel match valido per l’ottavo turno del campionato di calcio diA 2021-2022. I bianconeri grazie a un gol nel primo tempo di, su assist di Rodrigo Bentancur, hanno dato un altro segnale di vitalità pur non brillando sotto il piano del gioco propositivo. Idevono rammaricarsi per il rigore sbagliato da Jordan Veretout al 44? e devono fare i conti anche con l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Non sembrerebbe nulla di serio, ma il centrocampista della Nazionale italiana è stato costretto a lasciare il campo anzitempo. Si parla di un problema di natura muscolare. Un risultato che rilancia le quotazioni dei bianconeri che ora sono settimi a quota 14 punti (a -10 dalla vetta occupata dal Napoli), mentre la ...