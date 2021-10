VIDEO / Giulia Amodio, il primo piano scatena i fan: lady Sensi infiamma i social (Di domenica 17 ottobre 2021) Giulia Amodio, moglie del centrocampista dell'Inter Stefano Sensi, sempre in splendida forma: la stories pubblicata su Instagram manda in estasi i suoi follower (Fonte: GdS) Leggi su golssip (Di domenica 17 ottobre 2021), moglie del centrocampista dell'Inter Stefano, sempre in splendida forma: la stories pubblicata su Instagram manda in estasi i suoi follower (Fonte: GdS)

Advertising

GrandeFratello : CI SIAMO! La decima puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi so… - giulia : superhero by giulia be circa 2008 - egocentrissimo : tempo fa feci questo video: mi mancava giulia, mi mancava tanto accendere la tv e vederla h24 con il suo fantastico… - Russellino_6 : RT @iosonoestanca: Giulia Salemi ti amiamo noi quando gli altri non possono ? #prelemi e non solo?? @GiuliaSalemi93 - mariann60059306 : RT @francigiove1: “Dimostra Giulia” -