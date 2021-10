“Vicenda privata e dolorosa”. Ambra Angiolini, si mette male dopo la consegna del tapiro (Di domenica 17 ottobre 2021) Ambra Angiolini, riflettori ancora accesi dopo la consegna del tapiro ‘incriminato’. La rottura tra Ambra Angiolini e l’allenatore bianconero, Max Allegri, continua ad andare incontro ad ulteriori aggiornamenti. Un polverone mediatico alzato intorno all’intera Vicenda, che con la consegna del tapiro da parte dell’inviato di Striscia la Notizia, ha portato inevitabilmente a porre chiarezza rischiando di diventare una questione legale. Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, in nome e nell’interesse dell’attrice, si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita “in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una Vicenda ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 ottobre 2021), riflettori ancora accesiladel‘incriminato’. La rottura trae l’allenatore bianconero, Max Allegri, continua ad andare incontro ad ulteriori aggiornamenti. Un polverone mediatico alzato intorno all’intera, che con ladelda parte dell’inviato di Striscia la Notizia, ha portato inevitabilmente a porre chiarezza rischiando di diventare una questione legale. Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, in nome e nell’interesse dell’attrice, si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita “in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una...

