Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2021 ore 18 | 30

(Di domenica 17 ottobre 2021)DEL 17 OTTOBREORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE piu INTENSO IL TRAFFICO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA A24TERAMO CODE è CHIUSO IL TRATTO TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO SULLA DIRAMAZIONENORD SI STA IN CODA TRA SETTEBAGNI ENORD A CAUSA DI UN TAMPONAMENTO TRA TRE VETTURE IN DIREIZONEANDIAMO SUL RACCORDO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA A24 E LAURENTINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE SULLA STESSA DIRMAZIONESUD A PARTIRE DA TOR VERGATA FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE ...