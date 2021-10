Vi racconto “La metropolitana europea” | tra mobilità urbana e fondi Ue

Leggi su formiche

(Di domenica 17 ottobre 2021) Studenti, lavoratori, pensionati, turisti, disoccupati. Chi per svago, chi per necessità, d’ogni età ed estrazione economica: tutti nello stesso luogo, contemporaneamente, in un mezzo pubblico. Se si prendesse una sezione di un vagone di unao di un bus, si avrebbe probabilmente uno spaccato alquanto composito della società. Individui mossi da un comune obiettivo (spostarsi), ma con finalità molto diverse. Appare subito chiaro, in questo scenario così difforme, quanto sia complesso offrire soluzioni diche vadano bene per tutti. È questa la grande quanto affascinante sfida del trasporto collettivo, che, a seconda dei livelli (internazionale, nazionale, locale) presenta diverse articolazioni. Nel trasporto urbano, ad esempio, il focus dovrebbe essere sempre sulla coesione sociale e territoriale. Sociale, per incentivare la ...