Very Mobile, 130GB ad un prezzo stracciato: offerta imperdibile (Di domenica 17 ottobre 2021) Very Mobile ha lanciato un’offerta imperdibile pronta a fornire 130GB di internet ai clienti: prezzi e costi di attivazione. L’offerta dell’operatore Green MVNO (Via Screenshot)Very Mobile è entrato a gamba tesa nel mondo degli MVNO. Infatti l’operatore virtuale di WindTre è pronta a strappare clienti alla concorrenza con una nuova incredibile offerta. Il nuovissimo piano tariffario è rivolto a tutti gli ex clienti dello stesso operatore verde, di WINDTRE, Wind e 3 Italia. Infatti si potrà tornare con l’operatore virtuale perfino con l’offerta all inclusive Very Special ad un prezzo decisamente vantaggioso. Andiamo quindi a scoprire prezzi e costi di attivazione per ... Leggi su vesuvius (Di domenica 17 ottobre 2021)ha lanciato un’pronta a forniredi internet ai clienti: prezzi e costi di attivazione. L’dell’operatore Green MVNO (Via Screenshot)è entrato a gamba tesa nel mondo degli MVNO. Infatti l’operatore virtuale di WindTre è pronta a strappare clienti alla concorrenza con una nuova incredibile. Il nuovissimo piano tariffario è rivolto a tutti gli ex clienti dello stesso operatore verde, di WINDTRE, Wind e 3 Italia. Infatti si potrà tornare con l’operatore virtuale perfino con l’all inclusiveSpecial ad undecisamente vantaggioso. Andiamo quindi a scoprire prezzi e costi di attivazione per ...

Very Mobile, 130GB ad un prezzo stracciato: offerta imperdibile Vesuvius.it VerySpecial: ora anche in versione winback La promo VerySpecial in versione winback offre 130GB, minuti e SMS senza limiti a soli 7,99 euro al mese, scopri come attivarla ...

Very Mobile si fa ancora più verde con la sua "SIM green" Very Mobile ha presentato la sua innovativa "SIM green", realizzata con materiale plastico interamente riciclato per mezzo di un processo produttivo ch ...

