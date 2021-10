Verso l’Europa il nuovo Huawei Nova 9 4G | device medio | prezzo

Leggi su optimagazine

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il destino del9 4G pare intrecciarsi al mercato europeo: dopo essere stato lanciato in Cina qualche settimana fa, ilsi prepara ad essere presentato da noi il 21 ottobre, a margine di un evento dedicato nella città di Vienna. Il leaker ‘@snoopytech‘ su Twitter ha deciso di condividere parte delle specifiche tecniche del telefono, davvero niente male per undi fascia intermedia (anche se poi vedremo che il costo potrebbe non essere tanto irrisorio come qualcuno, noi compresi, avrebbe sperato). Vediamo insieme le caratteristiche principali venute fuori. Il9 4G vanta uno schermo OLED da 6.57 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel a 392ppi), ed è spinto dal processore Snapdragon 778G 4G, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (non c’è ...