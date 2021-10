Verissimo | la confessione di Manuela Arcuri | “Se non dovesse arrivare il secondo figlio valuterò cure specifiche Sennò l’adozione”

(Di domenica 17 ottobre 2021) “Vorrei un altro, io e mi marito ci stiamo provando”. A rivelarlo èche, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di, si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua vita privata con il marito Giovanni Di Gianfrancesco: i due si sono sposati anni fa a Las Vegas ma l’attrice ha confidato di desiderare di celebrare finalmente le nozze anche in Italia. “Credo che un giorno ci sposeremo anche in Italia. Sto aspettando la proposta. Giovanni sbrigati”, ha dettoimprovvisando un al compagno in diretta tv. Intanto, c’è in cantiere un, dopo il primogenito Mattia: “Avevo pensato di non volere altri figli – spiega l’attrice 44enne- era impegnativo, ho lasciato il lavoro. Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, ci ...

Un'intervista straziante, sconclusionata, toccante. Anche impressionante, quella di Gianluca Grignani a, nella puntata in onda su Canale 5 ieri, sabato 16 ottobre. Un Grignani apparso un poco sconnesso, il cantante spesso apriva parentesi senza chiuderle, frasi 'a caso', il pianto per una ...Leggi anche - > Domenica In, sembra ormai ufficiale: laa sorpresa di Mara Venier Grande festa oggi a Domenica In! A distanza di poco meno di ...dell'inizio di una nuova puntata di,...LA CONFESSIONE DI MANUELA ARCURI "Ci stiamo provando in modo spontaneo e naturale. Se arriva bene, altrimenti..." ...Questa persona aveva 18 anni e non riuscendo ad ottenere ciò che voleva da me, mi picchiava e i miei genitori preferirono, sbagliando, di non andare avanti legalmente. 'Nel 1982 quando avevo solo 10 a ...