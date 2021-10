Verissimo, Anna Tatangelo rompe il silenzio sull'ex Gigi D'Alessio e la malattia del papà: «La vita va avanti» (Di domenica 17 ottobre 2021) Anna Tatangelo a Verissimo rompe il silenzio sull'ex Gigi D'Alessio, che presto sarà di nuovo papà, sul nuovo compagno Livio e i problemi in famiglia. Non riesce a... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021)il'exD', che presto sarà di nuovo, sul nuovo compagno Livio e i problemi in famiglia. Non riesce a...

Advertising

MediasetPlay : Un’artista e una mamma dolcissima ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - alicejuvelove : Pazzesca Anna Tatangelo che asfalta gigi d'Alessio senza nemmeno aprir bocca! #Verissimo - merytammaro__ : #Verissimo Anna mi hai fatto emozionare e tutt MA non ho smesso un secondo di guardare il tuo eyeliner... - andreapalazzo2 : #Verissimo Anna Tatangelo una Persona SPECIALE E UNICA ?? - Reberebby215 : RT @luIuriant: Anna Tatangelo è stata vittima di pregiudizi da quando era una ragazzina per la sua relazione, la sua carriera è stata condi… -